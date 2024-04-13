«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин». Томас набрал 41 очко

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«Нью-Йорк» выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:107. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Нетс» Кэм Томас, набравший 41 очко.

В других встречах «Бостон» переиграл «Шарлотт» (131:98), а «Кливленд» обыграл «Индиану» (129:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Шарлотт» — 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22)

Б: Притчард (31 + 11 передач), Хаузер (16), Корнет (16 + 10 подборов), Кета (16).

Ш: Мэнн (19), Смит (15), Бертанс (9), Миллер (9).

«Кливленд» — «Индиана» — 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)

К: Митчелл (33), Аллен (29 + 13 подборов), Гарлэнд (16), Леверт (16).

И: Халибертон (19 + 11 передач), Сиакам (19), Тернер (17), Макконнелл (16).

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)

Н: Брансон (30 + 11 передач), Харт (16), Ануноби (15), Робинсон (15), Дивинченцо (14).

Б: Томас (41), Уотфорд (17 + 12 подборов), Уокер (15), Уилсон (11).