«Сан-Антонио» выиграл у «Денвера». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:120. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 34 очка и 12 подборов.

В других встречах «Лейкерс» обыграли «Мемфис» (123:120), «Оклахома» победила «Милуоки» (125:107), «Миннесота» переиграла «Атланту» (109:106), «Майами» одержал победу над «Торонто» (125:103), «Даллас» проиграл «Детройту» (89:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20)

С: Вембаньяма (34 + 12 подборов), Мамукелашвили (21 + 12 подборов), Коллинз (15), Джонс (14 + 10 передач), Шэмпени (14).

Д: Дж. Мюррэй (35), Йокич (22 + 12 передач), Портер (14), Гордон (13).

«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)

М: Джексон (31), Пиппен (28), Ларэвиа (28), Гудвин (23 + 16 подборов).

Л: Джеймс (37), Дэвис (36 + 14 подборов), Хатимура (14), Ривз (13).

«Оклахома» — «Милуоки» — 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)

О: Гилджес-Александер (23), Холмгрен (22), Уиггинс (19), Джейлен Уильямс (17).

М: Б. Лопес (18), Миддлтон (18), Бизли (17), Галлинари (11).

«Майами» — «Торонто» — 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)

М: Йович (22), Хакес (20), Адебайо (19), Хирро (17), Батлер (14), Лав (14).

Т: Барретт (35 + 11 подборов), Куикли (15), Б. Браун (14).

«Миннесота» — «Атланта» — 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)

М: Гобер (25 + 19 подборов), Рид (19), Эдвардс (14), Конли (13 + 10 передач).

А: Янг (19), Богданович (17), Хантер (15), Фернанду (14), Капела (13 + 11 подборов).

«Даллас» — «Детройт» — 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)

Дал: Харди (25), Проспер (16), Вашингтон (9).

Дет: Сассер (24), Мету (18), Фурнье (13), Роден (11), Уайзмен (10 + 10 подборов).