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Сегодня, 08:15

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА-2024

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НБА.
Фото USA Today Sports

Завершился последний матч плей-ин между «Нью-Орлеаном» и «Сакраменто» (105:98).

Таким образом, определились все пары команд в первом раунде плей-офф НБА.

Западная конференция:

«Оклахома» — «Нью-Орлеан»
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
«Миннесота» — «Финикс»
«Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Восточная конференция:

«Бостон» — «Майами»
«Кливленд» — «Орландо»
«Милуоки» — «Индиана»
«Нью-Йорк» — «Филадельфия»

Действующим чемпионом является «Денвер». В финале сезона-2022/23 «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Майами» (4-1).

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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
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«Нью-Орлеан» пробился в плей-офф НБА, где сыграет с «Оклахомой»

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