Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА-2024
Завершился последний матч плей-ин между «Нью-Орлеаном» и «Сакраменто» (105:98).
Таким образом, определились все пары команд в первом раунде плей-офф НБА.
Западная конференция:
«Оклахома» — «Нью-Орлеан»
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
«Миннесота» — «Финикс»
«Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Восточная конференция:
«Бостон» — «Майами»
«Кливленд» — «Орландо»
«Милуоки» — «Индиана»
«Нью-Йорк» — «Филадельфия»
Действующим чемпионом является «Денвер». В финале сезона-2022/23 «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Майами» (4-1).
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