«Нью-Орлеан» продал пик второго раунда драфта-2021 «Филадельфии» за 2 миллиона долларов
«Нью-Орлеан» и «Филадельфия» в день драфта НБА-2021 договорились о сделке, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
«Пеликанс» отправили 53-й пик предстоящего драфта в «Филадельфию» в обмен на денежную компенсацию, сумма которой составит около 2 миллионов долларов.
Таким образом, у «Нью-Орлеана» остались 17-й, 34-й, 43-й и 51-й выборы. Церемония драфта начнется 30 июля в 03.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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