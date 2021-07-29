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«Нью-Орлеан» продал пик второго раунда драфта-2021 «Филадельфии» за 2 миллиона долларов

19:08
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«Нью-Орлеан» и «Филадельфия» в день драфта НБА-2021 договорились о сделке, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Пеликанс» отправили 53-й пик предстоящего драфта в «Филадельфию» в обмен на денежную компенсацию, сумма которой составит около 2 миллионов долларов.

Таким образом, у «Нью-Орлеана» остались 17-й, 34-й, 43-й и 51-й выборы. Церемония драфта начнется 30 июля в 03.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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