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«Детройт» решил выбрать Кейда Каннингема под первым номером драфта-2021

22:26
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За несколько часов до начала драфта НБА «Детройт» определились с баскетболистом, которого выберут под первым пиком, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Игроком «Пистонс» должен стать защитник Кейд Каннингем.

«Хьюстон» и «Кливленд» не изменили свое решение по поводу игроков, которых собираются выбрать под вторым и третьим пиками драфта НБА-2021 соответственно.

«Рокетс» продолжают склоняться к выбору защитника Джейлена Грина, «Кавальерс» — центрового Эвана Мобли.

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Иван Шитик все материалы автора

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