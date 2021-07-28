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НБА ужесточила правила небросковых фолов

08:21

Руководство НБА внесет изменения в игровые правила по поводу нарушений, сообщает The Athletic.

Начиная с нового сезона рефери не будут наказывать защищающихся игроков за небросковые фолы, если атакующий игрок сам спровоцировал контакт. Большинство из намеренных движений не будут квалифицированы в качестве нарушений, а за особенно агрессивные движения в сторону защитника игроки будут наказываться фолом в атаке. В межсезонье все судьи отправятся на переобучение по принятым изменениям.

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Иван Шитик все материалы автора

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