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Сегодня, 07:38

«Денвер» дома проиграл «Финиксу». Дюрант и Йокич оформили по дабл-даблу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на выезде переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:97. «Санс» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».

Форвард гостей Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.

«Денвер» с результатом 51-22 лидирует в Западной конференции. «Финикс» идет на 7-й строчке — 43-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)

Д: Йокич (22 + 10 передач), Гордон (18), Портер (18).

Ф: Дюрант (30 + 13 подборов), Букер (17), Аллен (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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