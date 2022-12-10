«Нью-Орлеан» переиграл «Финикс» и продлил победную серию

«Нью-Орлеан» выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:117. «Пеликанс» одержали шестую победу подряд. «Санс» потерпели третье поражение кряду.

В другой встрече «Юта» на своем паркете потерпела поражение от «Миннесоты» — 108:118.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 128:117 (26:27, 29:25, 40:30, 33:35)

Н: Уильямсон (35), Альварадо (20), Макколлум (18), Маршалл (14).

Ф: Эйтон (25 + 13 подборов), Пол (24), Букер (14), Крэйг (14).

«Юта» — «Миннесота» — 108:118 (24:28, 22:33, 33:21, 29:36)

Ю: Бизли (23), Кларксон (21), Конли (17).

М: Расселл (30), Гобер (22 + 13 подборов), Андерсон (15 + 12 передач), Эдвардс (14).