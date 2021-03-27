«Нью-Орлеан» проиграл «Денверу», несмотря на 39 очков Уильямсона

«Нью-Орлеан» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (108:113). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 39 очков и сделавший 10 подборов.

В других встречах «Шарлотт» обыграл «Майами» (110:105), «Орландо» потерпел поражение от «Портленда» (105:112), «Миннесота» выиграла у «Хьюстона» (107:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Майами» — 110:105 (40:23, 32:26, 20:30, 18:26)

Ш: Монк (32), Розир (26 + 11 передач), Грэм (16).

М: Робинсон (20), Батлер (20), Адебайо (17).

«Орландо» — «Портленд» — 105:112 (32:35, 23:30, 22:15, 28:32)

О: Окики (22), Эннис (18), Бэйкон (17).

П: Пауэлл (22), Макколлум (22), Кантер (15 + 15 подборов), Ковингтон (15), Саймонс (15).

"Нью-Орлеан" - «Денвер» — 108:113 (33:26, 30:28, 23:31, 22:28)

Н: Уильямсон (39 + 10 подборов), Бледсоу (16), Александер-Уокер (14).

Д: Йокич (37), Портер (25), Мюррэй (23 + 11 передач).

«Миннесота» — «Хьюстон» — 107:101 (33:29, 21:34, 22:28, 31:10)

М: Таунс (29 + 16 подборов), Эрнангомес (19), Рид (16).

Х: Вуд (24), Маклемор (21), Уолл (14 + 15 передач).