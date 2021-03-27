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44 очка Хардена принесли «Бруклину» победу над «Детройтом»

05:02

«Детройт» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (111:113). Разыгрывающий «Нетс» Джеймс Харден набрал 44 очка и сделал 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бруклин» — 111:113 (27:34, 23:25, 28:23, 33:31)

Д: Грант (19), Бей (14), Джексон (14).

Б: Харден (44 + 14 подборов), Гриффин (17), Джордан (10).

«Торонто» — «Финикс» — 100:104 (28:29, 23:24, 26:30, 23:21)

Т: Сиакам (26 + 11 подборов), Ванвлит (22), Ануноби (15 + 7 подборов).

Ф: Пол (19), Эйтон (19), Букер (16).

«Милуоки» — «Бостон» — 114:122 (26:32, 29:28, 34:43, 25:19)

М: Миддлтон (19), Холидэй (17), Я. Адетокунбо (16).

Б: Тейтум (34), Смарт (23), Уокер (21), Браун (18).

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