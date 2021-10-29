Семьи погибших при крушении вертолета Брайанта получат по 1,25 миллиона долларов
Две семьи, чьи родственники погибли в результате крушения вертолета с Кобе Брайантом, достигли предварительного соглашения об урегулировании спора по поводу фотографий с места катастрофы, которые были опубликованных без их разрешения. Как сообщает CNN, семьям Альтобелли и Маузер будут выплачены по 1,25 миллиона долларов.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
Напомним, жена баскетболиста, Ванесса Брайант, весной этого года выиграла суд по поводу незаконной публикации фотографии с места катастрофы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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