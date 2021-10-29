Семьи погибших при крушении вертолета Брайанта получат по 1,25 миллиона долларов

Две семьи, чьи родственники погибли в результате крушения вертолета с Кобе Брайантом, достигли предварительного соглашения об урегулировании спора по поводу фотографий с места катастрофы, которые были опубликованных без их разрешения. Как сообщает CNN, семьям Альтобелли и Маузер будут выплачены по 1,25 миллиона долларов.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Напомним, жена баскетболиста, Ванесса Брайант, весной этого года выиграла суд по поводу незаконной публикации фотографии с места катастрофы.