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Семьи погибших при крушении вертолета Брайанта получат по 1,25 миллиона долларов

02:44
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Две семьи, чьи родственники погибли в результате крушения вертолета с Кобе Брайантом, достигли предварительного соглашения об урегулировании спора по поводу фотографий с места катастрофы, которые были опубликованных без их разрешения. Как сообщает CNN, семьям Альтобелли и Маузер будут выплачены по 1,25 миллиона долларов.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Напомним, жена баскетболиста, Ванесса Брайант, весной этого года выиграла суд по поводу незаконной публикации фотографии с места катастрофы.

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Евгений Козинов все материалы автора
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