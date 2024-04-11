Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам за карьеру среди центровых

Центровой «Денвера» Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по количеству результативных передач среди игроков своей позиции.

29-летний серб сделал 4650 передач в 672 играх и обошел легенду НБА Уилта Чемберлена — 4643 (в 1045 играх).

Лидирует в списке член Зала славы НБА Карим Абдул-Джаббар — 5660 результативных передач (в 1560 матчах).

Йокич проводит девятый год в НБА. В этом сезоне он в среднем набирает 26,4 очка, 12,4 подбора и 9 передач за 34,6 минуты.