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Холидэй стал четвертым игроком в истории НБА, подписавшим 100-миллионный контракт в 33 года

Руслан Минаев
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Разыгрывающий защитник Джру Холидэй подпишет новый контракт с «Бостоном». Соглашение будет рассчитано на четыре года, за которые 33-летний американец заработает 135 миллионов долларов.

Холидэй стал четвертым игроком в истории НБА, который заключил 100-миллионный контракт в возрасте старше 33 лет. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Стефену Карри и Элу Хорфорду.

В этом сезоне Холидэй сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
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