Нэйт Робинсон назвал лучшую пятерку НБА всех времен
Бывший разыгрывающий защитник НБА Нэйт Робинсон назвал лучшую стартовую пятерку всех времен.
Он оставил свой выбор в комментариях к посту Instagram-страницы House of Highlights: Леброн Джеймс (разыгрывающий), Майкл Джордан (атакующий защитник), Кобе Брайант (легкий форвард), Кевин Гарнетт (тяжелый форвард) и Шакил О'Нил (центровой).
Напомним, Робинсон играл в НБА до 2015 года. Он выступал за «Нью-Йорк», «Бостон», «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Денвер» и «Клипперс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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