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Нэйт Робинсон назвал лучшую пятерку НБА всех времен

02:24

Бывший разыгрывающий защитник НБА Нэйт Робинсон назвал лучшую стартовую пятерку всех времен.

Он оставил свой выбор в комментариях к посту Instagram-страницы House of Highlights: Леброн Джеймс (разыгрывающий), Майкл Джордан (атакующий защитник), Кобе Брайант (легкий форвард), Кевин Гарнетт (тяжелый форвард) и Шакил О'Нил (центровой).

Напомним, Робинсон играл в НБА до 2015 года. Он выступал за «Нью-Йорк», «Бостон», «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Денвер» и «Клипперс».

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Евгений Козинов все материалы автора

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