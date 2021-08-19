Дадли может покинуть «Лейкерс», чтобы освободить место в составе

Форвард Джаред Дадли может уйти из «Лейкерс» перед началом сезона-2021/22. Как сообщает Yahoo! Sports, клуб из Лос-Анджелеса рассматривает вариант с расставанием с 36-летним американцем, чтобы освободить место в составе.

Отмечается, что «Лейкерс» хотят начать сезон с одним свободным местом в составе, чтобы подписать третьего разыгрывающего и игрока периметра.

Дадли в 2019 году присоединился к «Лейкерс». В прошлом сезоне он сыграл в 12 матчах НБА, набирая в среднем по 0,5 очка и 1,8 подбора.