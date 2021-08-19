Дадли может покинуть «Лейкерс», чтобы освободить место в составе
Форвард Джаред Дадли может уйти из «Лейкерс» перед началом сезона-2021/22. Как сообщает Yahoo! Sports, клуб из Лос-Анджелеса рассматривает вариант с расставанием с 36-летним американцем, чтобы освободить место в составе.
Отмечается, что «Лейкерс» хотят начать сезон с одним свободным местом в составе, чтобы подписать третьего разыгрывающего и игрока периметра.
Дадли в 2019 году присоединился к «Лейкерс». В прошлом сезоне он сыграл в 12 матчах НБА, набирая в среднем по 0,5 очка и 1,8 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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