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Дадли может покинуть «Лейкерс», чтобы освободить место в составе

07:42
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Форвард Джаред Дадли может уйти из «Лейкерс» перед началом сезона-2021/22. Как сообщает Yahoo! Sports, клуб из Лос-Анджелеса рассматривает вариант с расставанием с 36-летним американцем, чтобы освободить место в составе.

Отмечается, что «Лейкерс» хотят начать сезон с одним свободным местом в составе, чтобы подписать третьего разыгрывающего и игрока периметра.

Дадли в 2019 году присоединился к «Лейкерс». В прошлом сезоне он сыграл в 12 матчах НБА, набирая в среднем по 0,5 очка и 1,8 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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