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Беркс подписал с «Нью-Йорком» контракт на 30 миллионов долларов

02:09
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«Нью-Йорк» объявил на официальном сайте о подписании нового контракт с атакующим защитником Алеком Берксом. 30-летний американец поставил подпись под трехлетним соглашением.

По информации ESPN, Беркс подписал контракт на 30 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Беркс сыграл в 49 матчах набирая в среднем по 12,7 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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