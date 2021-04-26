Несколько опытных судей НБА временно отстранены из-за протоколов безопасности
21:32
Десять опытных судей НБА временно отстранены от работы из-за протоколов безопасности, информирует ESPN. Cреди отстраненных от работы присутствуют рефери, постоянно обслуживающие матчи плей-офф и финальной серии.
Вице-президент лиги по развитию судейства Монти Маккатчен подтвердил, что отстранение связано с опасением за здоровье возрастных рефери, так как они перемещаются между городами на обычных пассажирских рейсах.
Ассоциация судей надеется, что вакцинация поможет самым опытным судьям избежать пропуска плей-офф-2021.
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