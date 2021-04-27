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Дончич и Бил признаны лучшими игроками недели в НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признан лучшим в Западной конференции, а атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил — в Восточной.

Дончич сыграл в 3 победных матчах, набирая 26 очков и делая 10 передач и 9 подборов в среднем. На счету Била в четырех победных играх — 31,3 очка, 5,8 подбора в среднем.

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