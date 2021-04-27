Дончич и Бил признаны лучшими игроками недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признан лучшим в Западной конференции, а атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил — в Восточной.

The respective POTW cases for Dallas' Luka Don?i? and Washington's Bradley Beal: pic.twitter.com/8ug4wJk7i3 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 26, 2021

Дончич сыграл в 3 победных матчах, набирая 26 очков и делая 10 передач и 9 подборов в среднем. На счету Била в четырех победных играх — 31,3 очка, 5,8 подбора в среднем.