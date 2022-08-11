НБА выведет из обращения 6-й номер во всех командах в честь Билла Расселла

НБА совместно с Профсоюзом игроков договорились отметить значимость недавно ушедшего Билла Расселла, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В честь 11-кратного чемпиона НБА все команды должны вывести из обращения 6-й игровой номер.

Уточняется, что действующие 13 баскетболистов с «шестеркой» могут продолжить выступление под ней, но новые регистрации маек с номером будут недоступны.

Расселл всю карьеру (13 сезонов) выступал за «Бостон». Вместе с клубом 11 раз становился чемпионом НБА. Пять раз Расселла признавали самым ценным игроком НБА, 12 раз центровой принимал участие в Матче всех звезд. В 1956 году Расселл стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США.

Расселл был одним из первых темнокожих игроков НБА и стал первым афроамериканцем, который удостоился статуса суперзвезды.

Расселл — член Зала славы баскетбола и Зала славы ФИБА. В 2009 году было объявлено, что приз самому ценному игроку финала НБА будет называться в его честь.