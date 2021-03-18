НБА введет новые протоколы по коронавирусу

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) согласовали новый протокол по поводу коронавируса, информирует The Athletic.

Главным пунктом является то, что привитым от коронавируса будут позволены многие послабления. В частности, можно не соблюдать карантин, не проходить тесты в выходные дни, не носить маски на тренировочном объекте, общаться дома с неограниченным количеством людей, а также ходить в ресторан и спокойно принимать до четырех гостей во время выездных матчей.

Новые протоколы вступят в силу после полной вакцинации 85 процентов сотрудников 1 и 2 уровня. После последней вакцины должно пройти еще 14 дней, чтобы получить все послабления.

Напомним, ранее комиссар лиги Адам Сильвер сообщил, что в следующем сезоне могут быть сняты ограничения на заполняемость стадионов.