НБА введет новые протоколы по коронавирусу
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков (NBPA) согласовали новый протокол по поводу коронавируса, информирует The Athletic.
Главным пунктом является то, что привитым от коронавируса будут позволены многие послабления. В частности, можно не соблюдать карантин, не проходить тесты в выходные дни, не носить маски на тренировочном объекте, общаться дома с неограниченным количеством людей, а также ходить в ресторан и спокойно принимать до четырех гостей во время выездных матчей.
Новые протоколы вступят в силу после полной вакцинации 85 процентов сотрудников 1 и 2 уровня. После последней вакцины должно пройти еще 14 дней, чтобы получить все послабления.
Напомним, ранее комиссар лиги Адам Сильвер сообщил, что в следующем сезоне могут быть сняты ограничения на заполняемость стадионов.
Sources: NBA, NBPA have agreed to new protocols for COVID-19 vaccinated individuals:— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021
— No quarantine for exposure
— No PCR tests on days off
— Interact with any other person at home (not at bar, club, lounge)
— Go to outdoor restaurants
— Four guests on road without prior testing
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