Карри получил травму в матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не доиграл матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (108:94). 33-летний американец неудачно упал в конце третьей четверти и получил ушиб копчик.

Ожидается, что Карри сможет вскоре вернуться в строй. По мненю главного тренера, игрок вернется через неделю.

В этом сезоне Карри сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 29,0 очка.