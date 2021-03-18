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Карри получил травму в матче с «Хьюстоном»

07:50
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не доиграл матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (108:94). 33-летний американец неудачно упал в конце третьей четверти и получил ушиб копчик.

Ожидается, что Карри сможет вскоре вернуться в строй. По мненю главного тренера, игрок вернется через неделю.

В этом сезоне Карри сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 29,0 очка.

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