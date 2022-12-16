Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:13

НБА оштрафовала «Бруклин» за то, что клуб предоставил восьми игрокам отдых в матче с «Индианой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

НБА на 25 тысяч долларов оштрафовала «Бруклин» за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах.

«Нетс» получили наказание за то, что 10 декабря предоставил отдых Кевину Дюранту, Кайри Ирвингу, Бену Симмонсу, Нику Клэкстону, Сету Карри, Ройсу О'Нилу, Джо Харрису и Ти Джей Уорренау в матче регулярного чемпионата против «Индианы» (136:133).

«Бруклин» с результатом 17-12 идет на 4-м месте в Восточной конференции НБА.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрант
0
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко
Новые иномарки в автосалонах закончатся через месяц
Зеленский назвал условие разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мемфис» переиграл «Милуоки». Джа Морэнт оформил трипл-дабл
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости