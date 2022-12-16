НБА оштрафовала «Бруклин» за то, что клуб предоставил восьми игрокам отдых в матче с «Индианой»

НБА на 25 тысяч долларов оштрафовала «Бруклин» за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах.

«Нетс» получили наказание за то, что 10 декабря предоставил отдых Кевину Дюранту, Кайри Ирвингу, Бену Симмонсу, Нику Клэкстону, Сету Карри, Ройсу О'Нилу, Джо Харрису и Ти Джей Уорренау в матче регулярного чемпионата против «Индианы» (136:133).

«Бруклин» с результатом 17-12 идет на 4-м месте в Восточной конференции НБА.