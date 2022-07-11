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Сегодня, 23:24

НБА хочет утвердить систему плей-ин на регулярной основе

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация хочет утвердить систему плей-ин на регулярной основе, сообщает ESPN.

Первые шесть команд получают место в плей-офф, команды с седьмого по десятое попадают в плей-ин.

В плей-ин седьмая команда играет с восьмой, победитель отправляется в плей-офф с седьмого места.

Проигравший в матче седьмой и восьмой команд играет с победителем матча между девятой и десятой. Победитель такого матча отправляется в плей-офф с восьмого места.

В сезоне-2019/20 впервые в НБА прибегли к такому формату в плей-офф. Оставили его и на следующий сезон, но изменили формат.

Все было довольно просто, если между восьмой и девятой командой одной конференции не было большого отрыва по победам, перед плей-офф они встречались в промежуточном раунде — том самом плей-ин.

Серия между восьмой и девятой командами велась до двух побед, но при этом она стартовала со счетом 1-0 в пользу более высокого посева.

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