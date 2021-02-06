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43 очка Вучевича принесли «Орландо» победу над «Чикаго»

05:41
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«Орландо» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (123:119). Центровой «Мэджик» Никола Вучевич оформил дабл-дабл, набрав 43 очка и сделав 19 подборов.

В другой встрече «Индиана» проиграла «Нью-Орлеану» (113:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)

И: Холидэй (22), Лэмб (17), Макдермотт (14).

Н: Ингрэм (30), Болл (20), Уильямсон (18).

«Орландо» — «Чикаго» — 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)

О: Вучевич (43 + 19 подборов), Фурнье (20), Энтони (17).

Ч: Лавин (26), Уильямс (20), Уайт (16).

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