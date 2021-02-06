43 очка Вучевича принесли «Орландо» победу над «Чикаго»
05:41
«Орландо» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (123:119). Центровой «Мэджик» Никола Вучевич оформил дабл-дабл, набрав 43 очка и сделав 19 подборов.
В другой встрече «Индиана» проиграла «Нью-Орлеану» (113:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)
И: Холидэй (22), Лэмб (17), Макдермотт (14).
Н: Ингрэм (30), Болл (20), Уильямсон (18).
«Орландо» — «Чикаго» — 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)
О: Вучевич (43 + 19 подборов), Фурнье (20), Энтони (17).
Ч: Лавин (26), Уильямс (20), Уайт (16).
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