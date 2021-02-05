Леброн Джеймс назвал Матч звезд НБА пощечиной игрокам

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проведении Матча звезд НБА в Атланте 7 марта.

«Не чувствую никакой радости по поводу проведения Матча звезд, я даже не понимаю, зачем он в этом сезоне», — приводит ESPN слова Леброна на пресс-конференции.

«Это пощечина баскетболистам», — сказал 36-летний баскетболист.

Лидер «Лейкерс» посетовал на короткое межсезонье — всего 71 день и на то, что лига лишает баскетболистов перерыва с 5 по 10 марта.

«К тому же, мы до сих пор боремся с пандемией, а тут мы собираемся собрать игроков со всей лиги в одном городе. Вы видите, что я не очень рад. НБА и профсоюз игроков договорились об этом, поэтому я приеду, если меня выберут. Я буду там физически, но не морально», — добавил Джеймс.

Леброн участвовал в Матче звезд НБА 16 раз из 17 возможных. В текущем голосовании форвард занимает первое место на «Западе» с 2 288 676 голосами.