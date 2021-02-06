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«Милуоки победил «Кливленд», «Оклахома» уступила «Мннесоте»

06:18
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА 6 февраля победил «Кливленд» (105:123).

В остальных матчах дня «Торонто» переиграл «Бруклин» (123:117), а «Миннесота» — «Оклахому» — 106:103.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Милуоки» — 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)

«Бруклин» — «Торонто» — 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31)

«Оклахома» — «Миннесота» — 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)

6 февраля.

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