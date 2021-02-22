«Миннесота» уволила главного тренера Сондерса

«Миннесота» на официальном сайте клуба 22 февраля сообщила об увольнении главного тренера команды Райана Сондерса.

Как сообщается в заявлении клуба, данное решение направлено на улучшение спортивных результатов «Тимбервулвз».

По состоянию на 22 февраля, «Миннесота» занимает последнее место в Западной конференции. В понедельник команда потерпела очередное поражение, уступив «Нью-Йорку» (99:103).