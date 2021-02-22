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«Миннесота» уволила главного тренера Сондерса

09:58
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«Миннесота» на официальном сайте клуба 22 февраля сообщила об увольнении главного тренера команды Райана Сондерса.

Как сообщается в заявлении клуба, данное решение направлено на улучшение спортивных результатов «Тимбервулвз».

По состоянию на 22 февраля, «Миннесота» занимает последнее место в Западной конференции. В понедельник команда потерпела очередное поражение, уступив «Нью-Йорку» (99:103).

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/timberwolves/timberwolves-relieve-ryan-saunders-his-duties

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