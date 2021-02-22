«Миннесота» уволила главного тренера Сондерса
09:58
«Миннесота» на официальном сайте клуба 22 февраля сообщила об увольнении главного тренера команды Райана Сондерса.
Как сообщается в заявлении клуба, данное решение направлено на улучшение спортивных результатов «Тимбервулвз».
По состоянию на 22 февраля, «Миннесота» занимает последнее место в Западной конференции. В понедельник команда потерпела очередное поражение, уступив «Нью-Йорку» (99:103).
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/timberwolves/timberwolves-relieve-ryan-saunders-his-duties
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