«Бруклин» вырвал победу у «Клипперс» благодаря 37 очкам Хардена

«Бруклин» в матче регулярного сезона НБА 22 февраля на выезде обыграл «Клипперс» (112:108). 37 очков у победителей заработал защитник Джеймс Харден, еще 28 баллов добавил Кайри Ирвинг.

После этой победы «Нетс» вышли на второе место на «Востоке», а калифорнийцы занимают третье место на «Западе».

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Бруклин» — 108:112 (30:28, 21:30, 28:31, 29:23)

«Милуоки» — «Сакраменто» — 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33)