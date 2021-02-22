Харден организовал доставку еды и воды в Хьюстон

Защитник баскетбольного клуба «Бруклин» Джеймс Харден решил помочь Хьюстону в борьбе с последствиями погодных условий.

31-летний баскетболист организовал доставку еды и воды в Хьюстон. В этом городе он провел большую часть своей игровой карьеры. Харден также обсуждает с различными компаниями работы по восстановлению инфраструктуры.

Из-за экстремальной зимней погоды в Хьюстоне массово отключили электричество, из-за чего многие жители остались без отопления. От бури погибло около 58 человек.

«Пытаюсь помочь городу, как могу. Хьюстон проявлял по отношению ко мне много любви и уважения», — цитирует Хардена ESPN.

За «Хьюстон» Харден выступал с 2012 по 2021 год. В январе этого года баскетболист перешел в «Бруклин».