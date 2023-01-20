«Миннесота» выиграла у «Торонто»

«Миннесота» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:126. «Рэпторз» потерпели второе поражение подряд.

Форвард «Торонто» Скотти Барнс стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков.

«Миннесота» с результатом 23-24 идет на 9-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 20-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 128:126 (31:37, 35:39, 35:33, 27:17)

М: Расселл (25), Эдвардс (23), Андерсон (20 + 10 подборов), Макдэниэлс (18).

Т: Барнс (29), Ванвлит (25 + 10 передач), Трент (18), Ануноби (15).