«Орландо» обыграл «Нью-Орлеан». Вагнер набрал 30 очков

«Орландо» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110. «Пеликанс» потерпели третье поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер, набравший 30 очков.

«Нью-Орлеан» с результатом 26-20 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Орландо» располагается на 13-м месте в Восточной конференции — 17-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 123:110 (23:30, 33:30, 32:31, 35:19)

О: Ф. Вагнер (30), Энтони (22), Г. Харрис (15).

Н: Макколлум (23), Валанчюнас (20 + 10 подборов), Мерфи (18), Альварадо (17).