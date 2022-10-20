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Сегодня, 06:10

«Миннесота» обыграла «Оклахому», «Сан-Антонио» проиграл «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» обыграла «Оклахому» (115:108) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Сан-Антонио» на своем паркете потерпел поражение от «Шарлотт» (102:129).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 115:108 (35:22, 30:30, 22:35, 28:21)

М: Гобер (23 + 16 подборов), Расселл (20), Макдэниэлс (19).

О: Гилджес-Александер (32), Гидди (14 + 11 подборов), Мэнн (12).

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 102:129 (22:38, 25:30, 28:30, 27:31)

С: Джонсон (20 + 11 подборов), Джонс (14), Пелтль (14), Макдермотт (12).

Ш: Розир (24), Хэйворд (20), Ричардс (19 + 10 подборов), Вашингтон (17).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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