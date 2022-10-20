32 очков Дюранта не хватило «Бруклину» для победы в матче с «Нью-Орлеаном»
«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Вашингтон» — 107:114 (25:36, 27:24, 25:27, 30:27)
И: Халибертон (26), Матурин (19), Смит (16), Хилд (16 + 10 подборов).
В: Бил (23), Кузма (22 + 13 подборов), Порзингис (15 + 10 подборов), Бартон (14).
«Детройт» — «Орландо» — 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26)
Д: Богданович (24), Айви (19), Каннингем (18 + 10 передач).
О: Банкеро (27), Саггс (21), Ф. Вагнер (20).
«Майами» — «Чикаго» — 108:116 (33:28, 26:31, 27:37, 22:20)
М: Батлер (24), Хирро (23), Струс (22).
Ч: Дерозан (37), Досунму (17), Вучевич (15 + 17 подборов).
«Торонто» — «Кливленд» — 108:105 (28:22, 23:35, 25:27, 32:21)
Т: Сиакам (23 + 11 подборов), Трент (19), Ануноби (18).
К: Митчелл (31), Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов).
«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 115:112 OT (25:23, 36:23, 24:33, 23:29, 7:4)
М: Морэнт (34), Альдама (18 + 12 подборов), Бэйн (16 ).
Н: Рэндл (24 + 11 подборов), Реддиш (22), Хартенштайн (16), Брансон (15).
«Атланта» — «Хьюстон» — 117:107 (26:20, 33:30, 25:30, 33:27)
А: Коллинз (24), Янг (23 + 13 передач), Хантер (22), Мюррэй (20 + 11 передач).
Х: Портер (21), Смит (17), Грин (16), Шенгюн (15).
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 108:130 (14:32, 36:26, 28:40, 30:32)
Б: Дюрант (32), Миллс (16), Ирвинг (15), Клэкстон (13 + 10 подборов).
Н: Ингрэм (28), Уильямсон (25), Макколлум (21), Мерфи (16), Валанчюнас (15 + 13 подборов).