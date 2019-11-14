«Миннесота» одолела «Сан-Антонио», Уиггинс набрал 30 очков

«Миннесота» на своем паркете выиграла у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (129:114). Это третье поражение «Спэрс» кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19)

М: Уиггинс (30), Таунс (28 + 11 подборов), Тиг (18).

С: Дерозан (27), Олдридж (23), Форбс (13).

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