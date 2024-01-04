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Сегодня, 06:42

«Нью-Орлеан» переиграл «Миннесоту». Эдвардс набрал 35 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем паркете проиграла «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:117. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

В других встречах «Мемфис» дома потерпел поражение от «Торонто» (111:116), а «Хьюстон» победил «Бруклин» (112:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Торонто» — 111:116 (29:30, 19:32, 28:31, 35:23)

М: Морант (28), Джарен Джексон (24), Бэйн (22), З. Уильямс (18).

Т: Куикли (26), Сиакам (24), Барнс (20), Шредер (16), Барретт (14).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 106:117 (24:27, 22:32, 25:33, 35:25)

М: Эдвардс (35), Таунс (22), Макдэниэлс (11).

Н: Уильямсон (27), Макколлум (24), Ингрэм (19), Джонс (16).

«Хьюстон» — «Бруклин» — 112:101 (26:22, 23:28, 38:25, 25:26)

Х: Шенгюн (30), Ванвлит (21 + 10 передач), Грин (14).

Б: Бриджес (15), К. Джонсон (15), О'Нил (13), Клэкстон (12 + 13 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
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