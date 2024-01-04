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«Даллас» обыграл «Портленд». Дончич набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 января. «Даллас» — «Портленд» — 126:97.
Фото USA Today Sports

«Даллас» переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:97. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко.

В других встречах «Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго» (116:100), а «Финикс» дома потерпел поражение от «Клипперс» (122:131).

НБА

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«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 116:100 (26:24, 25:31, 35:23, 30:22)

Н: Рэндл (35), Брансон (31 + 13 передач), Дивинченцо (11), Ануноби (11), Хартенштайн (10 + 20 подборов).

Ч: Дерозан (28), Уайт (26), Карузо (13), Драммонд (13 + 16 подборов).

«Даллас» — «Портленд» — 126:97 (35:25, 43:22, 24:27, 24:23)

Д: Дончич (41), Ирвинг (29), Хардуэй (14).

П: Шарп (16), Саймонс (15), Тайбулл (12).

«Финикс» — «Клипперс» — 122:131 (20:35, 31:35, 40:37, 31:24)

Ф: Букер (35), Бил (21), Гордон (16), Бол (14).

К: Джордж (33), Леонард (30), Харден (22 + 11 передач).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
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