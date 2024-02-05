«Миннесота» обыграла «Хьюстон», Эдвардс набрал 32 очка

«Миннесота» дома обыграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 32 очка.

«Миннесота» лидирует в таблице Западной конференции с 35 победами и 15 поражениями. «Хьюстон» идет на 11-й строчке с 23 победами и 26 поражениями.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Хьюстон» — 111:90 (31:23, 17:21, 32:20, 31:26)

М: Эдвардс (32), Гобер (17 + 13 подборов), Таунс (14 + 10 подборов)

Х: Шенгюн (15 + 10 подборов), Уитмор (14), Ванвлит (11)