«Бостон» обыграл «Мемфис» с преимуществом в 40 очков, «Клипперс» победили «Майами»

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«Бостон» дома разгромил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 34 очка.

В параллельных матчах «Клипперс» победили «Майами», а «Индиана» выиграла у «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Мемфис» — 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)

Б: Тейтум (34), Порзингис (26), Уайт (15)

Мем: Пиппен-мл. (19), Джексон (18), Родди (14)

«Шарлотт» — «Индиана» — 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)

Ш: Миллер (35), Вашингтон (22), Бриджес (19)

И: Сиакам (25), Несмит (22), Хэлибертон (17)

«Майами» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)

Май: Батлер (21), Розье (17), Адебайо (14 + 13 подборов)

Л: Леонард (25 + 11 подборов), Харден (21 + 11 передач), Пауэлл (16)