Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:34

«Бостон» обыграл «Мемфис» с преимуществом в 40 очков, «Клипперс» победили «Майами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» дома разгромил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 34 очка.

В параллельных матчах «Клипперс» победили «Майами», а «Индиана» выиграла у «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Мемфис» — 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)

Б: Тейтум (34), Порзингис (26), Уайт (15)

Мем: Пиппен-мл. (19), Джексон (18), Родди (14)

«Шарлотт» — «Индиана» — 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)

Ш: Миллер (35), Вашингтон (22), Бриджес (19)

И: Сиакам (25), Несмит (22), Хэлибертон (17)

«Майами» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)

Май: Батлер (21), Розье (17), Адебайо (14 + 13 подборов)

Л: Леонард (25 + 11 подборов), Харден (21 + 11 передач), Пауэлл (16)

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
0
Читайте также
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джоэл Эмбиид может пропустить остаток сезона из-за операции на колене

«Миннесота» обыграла «Хьюстон», Эдвардс набрал 32 очка

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости