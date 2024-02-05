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Сегодня, 05:47

«Оклахома» дома победила «Торонто», в матче было два овертайма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оклахома» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:127.

Встреча завершилась после второго овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джош Гидди, набравший 24 очка.

«Оклахома» одержала третью победу подряд

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Торонто» — 135:127 2ОТ (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 25:17)

О: Гидди (24), Гилджес-Александер (23 + 14 передач), Дорт, Холмгрен (оба — 22)

Т: Барретт (23), Пелтль (19 + 12 подборов), Барнс, Шредер (оба — 19)

БК Торонто Рэпторз
Оклахома-Сити Тандер
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