«Оклахома» дома победила «Торонто», в матче было два овертайма
«Оклахома» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:127.
Встреча завершилась после второго овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джош Гидди, набравший 24 очка.
«Оклахома» одержала третью победу подряд
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Торонто» — 135:127 2ОТ (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 25:17)
О: Гидди (24), Гилджес-Александер (23 + 14 передач), Дорт, Холмгрен (оба — 22)
Т: Барретт (23), Пелтль (19 + 12 подборов), Барнс, Шредер (оба — 19)
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