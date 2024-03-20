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«Денвер» победил «Миннесоту». Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 марта. «Миннесота» — «Денвер» — 112:115.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:115. «Наггетс» прервали трехматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 35 очками и 16 подборами.

«Денвер» с результатом 48-21 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 3-е место — 47-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)

М: Эдвардс (30), Макдэниэлс (26), Конли (13), Андерсон (12).

Д: Йокич (35 + 16 подборов), Портер (26), Дж. Мюррэй (18 + 11 передач), Гордон (14 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
Никола Йокич
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