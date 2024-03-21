«Майами» на выезде обыграл «Кливленд»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:107.

В другой встрече «Индиана» на выезде выиграла у «Детройта» — 122:103. «Пистонс» потерпели четвертое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Майами» — 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)

К: Аллен (25 + 20 подборов), Гарлэнд (20), Ньянг (18), Леверт (16 + 12 передач).

М: Батлер (30), Розир (24), Йович (14).

«Детройт» — «Индиана» — 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)

Д: Каннингем (23 + 10 передач), Айви (15), Дюрен (11 + 12 подборов), Эвбуомван (11).

И: Сиакам (25), Халибертон (20), Несмит (14), Макконнелл (13).