«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Миннесота» выиграла у «Денвера»

«Милуоки» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:98. В других встречах «Торонто» обыграл «Майами» (110:106), «Миннесота» выиграла у «Денвера» (130:115), «Чикаго» оказался сильнее «Орландо» (126:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Майами» — 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)

Т: Трент (33), Ванвлит (21), Сиакам (16).

М: Адебайо (32 + 11 подборов), Хирро (18), Батлер (16 + 12 передач).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)

М: Я. Адетокунбо (33 + 15 подборов + 11 передач), Холидэй (22), Портис (17).

В: Кузма (25 + 11 подборов), Харрелл (20), Колдуэлл-Поуп (12).

«Миннесота» — «Денвер» — 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)

М: Таунс (24 + 10 подборов), Принс (23), Вандербилт (18).

Д: Йокич (21 + 16 подборов), Моррис (13), Бартон (13).

«Чикаго» — «Орландо» — 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)

Ч: Дерозан (29 + 10 подборов), Лавин (26), Вучевич (18 + 13 подборов).

О: Картер (24), Ф. Вагнер (22), Энтони (20).