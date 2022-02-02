«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», уступая 17 очков в конце третьей четверти

«Голден Стэйт» отыграл отставание в 17 очков и победил «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Джордан Пул, который набрал 31 очко. Отметим, что за 2 минуты до конца третьей четверти «Уорриорз» уступали сопернику с разницей в 17 очков, однако смогли выйти вперед в счете на последней минуте четвертой четверти благодаря трехочковому Пула.

«Уорриорз» провели матч без участия ряда лидеров команды: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс, Дрэймонд Грин и Андре Игудала пропустили игру по различным причинам.

«Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 120:124 (36:30, 33:31, 35:28, 16:35)

С: Маррей (27), Джонсон (21), Уайт (16)

Г: Пул (31), Ли (21), Муди (20)