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Сегодня, 05:58

Яннис Адетокунбо обошел Майкла Джордана по числу трипл-даблов в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (112:98).

В игре с «Уизардс» грек набрал 33 очка, 15 подборов и 11 передач. Для Адетокунбо этот трипл-дабл стал 29-м в НБА, форвард вышел на 18-е место в истории лиги по этому показателю и опередил легендарного экс-защитника «Чикаго» Майкла Джордана (28).

Рекорд НБА по количеству трипл-даблов принадлежит защитнику «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку (193). Из остальных действующих игроков ближе всех к рекорду Уэстбрука находится его одноклубник Леброн Джеймс (5-е место, 102).

БК Милуоки Бакс
Майкл Джордан
Яннис Адетокунбо
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