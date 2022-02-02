Яннис Адетокунбо обошел Майкла Джордана по числу трипл-даблов в НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (112:98).

В игре с «Уизардс» грек набрал 33 очка, 15 подборов и 11 передач. Для Адетокунбо этот трипл-дабл стал 29-м в НБА, форвард вышел на 18-е место в истории лиги по этому показателю и опередил легендарного экс-защитника «Чикаго» Майкла Джордана (28).

Giannis has passed Michael Jordan for 18th all-time in triple-doubles with 29.



? @MoetUSA pic.twitter.com/tsMYEVzS9s — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2022

Рекорд НБА по количеству трипл-даблов принадлежит защитнику «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку (193). Из остальных действующих игроков ближе всех к рекорду Уэстбрука находится его одноклубник Леброн Джеймс (5-е место, 102).