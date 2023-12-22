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«Милуоки» выиграл у «Орландо». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 37 очков и 10 подборов.

В других встречах «Мемфис» обыграл «Индиану» (116:103), «Оклахома» победила «Клипперс» (134:115), «Чикаго» выиграл у «Сан-Антонио» (114:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Индиана» — 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)

М: Бэйн (31), Джарен Джексон (21), Морант (20).

И: Топпин (22), Халибертон (17 + 14 передач), Хилд (15), Тернер (15).

«Оклахома» — «ЛА Клипперс» — 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)

О: Гилджес-Александер (31), Холмгрен (23), Дорт (21), Джейлен Уильямс (13).

К: Харден (23), Джордж (22), Пауэлл (16), Уэстбрук (15 + 13 подборов).

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)

Ч: Уайт (22), Дерозан (21), Уильямс (18), Вучевич (16).

С: Васселл (21), Коллинз (14), Брэнэм (13).

«Милуоки» — «Орландо» — 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32)

М: Я. Адетокунбо (37 + 10 подборов), Лиллард (24), Б. Лопес (14), Миддлтон (14).

О: Ф. Вагнер (29), Банкеро (23), М. Вагнер (21), Энтони (18 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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