«Детройт» проиграл «Юте». Каннингем оформил дабл-дабл
«Детройт» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:119.
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«Детройт» — «Юта» — 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)
Д: Каннингем (28 + 10 передач), Айви (24), Бэгли (22).
Ю: Олиник (27), Секстон (19), Агбаджи (18), Фонтеккьо (16).
«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)
К: Уэйд (20), Окоро (16), Аллен (14), Струс (13).
Н: Мерфи (28), Макколлум (18), Ингрэм (17), Маршалл (14), Валанчюнас (13).
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