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Сегодня, 06:08

«Детройт» проиграл «Юте». Каннингем оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Юта» — 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)

Д: Каннингем (28 + 10 передач), Айви (24), Бэгли (22).

Ю: Олиник (27), Секстон (19), Агбаджи (18), Фонтеккьо (16).

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)

К: Уэйд (20), Окоро (16), Аллен (14), Струс (13).

Н: Мерфи (28), Макколлум (18), Ингрэм (17), Маршалл (14), Валанчюнас (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Юта Джаз
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