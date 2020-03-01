«Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокумбо набрал 41 очко и сделал 20 подборов

«Милуоки» обыграл «Шарлотт» в регулярном чемпионате НБА — 93:85. Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокумбо, набравший 41 очко и сделавший 20 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Милуоки» — 85:93 (20:26, 23:19, 25:25, 17:23)

Ш: Грэм (17), Розир (13), Вашингтон (12), Мартин (11), Эрнангомес (10 + 13 подборов).

М: Адетокумбо (41 + 20 подборов), Лопес (16), Хилл (11).