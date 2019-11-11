«Милуоки» обыграл «Оклахому», «Финикс» и «Кливленд» одержали разгромные победы

«Милуоки» в выездном матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» — 121:119. Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.

В параллельной встрече «Финикс» разгромил «Бруклин» — 128:112. 27 очков набрал защитник «Санс» Девин Букер.

В еще одном матче «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк» — 108:87. 31 очко в активе защитника «Кавальерс» Коллина Секстона.

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«Оклахома» — «Милуоки» — 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)

11 ноября.

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)

11 ноября.

«Финикс» — «Бруклин» — 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

11 ноября.

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