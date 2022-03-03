«Милуоки» переиграл «Майами», «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка»

«Милуоки» обыграл «Майами» (120:119) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка» (123:108), «Хьюстон» в овертайме проиграл «Юте» (127:132), «Нью-Орлеан» переиграл «Сакраменто» (125:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 123:108 (25:33, 30:29, 38:19, 30:27)

Ф: Эмбиид (27 + 12 подборов), Харден (26), Макси (25).

Н: Барретт (30), Рэндл (24), Куикли (11).

«Хьюстон» — «Юта» — 127:132 OT (20:25, 33:41, 30:27, 34:24, 10:15)

Х: Грин (27), Вуд (24), Мартин (20).

Ю: Митчелл (37 + 10 передач), Гобер (27 + 17 подборов), Богданович (18).

«Милуоки» — «Майами» — 120:119 (36:28, 28:38, 29:31, 27:22)

Мил: Я. Адетокунбо (28 + 17 подборов), Миддлтон (26), Холидэй (25 + 11 передач).

М: Хирро (30), Винсент (21), Адебайо (18 + 12 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 125:95 (31:33, 34:28, 31:21, 29:13)

Н: Ингрэм (33), Макколлум (17), Валанчюнас (17 + 14 подборов), Джонс (14).

С: Фокс (25), Барнс (19), Сабонис (15 + 14 подборов).