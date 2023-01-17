35 очков Холидея помогли «Милуоки» победить «Индиану»

«Милуоки» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Джру Холидей, набравший 35 очков.

«Милуоки» прервал серию из двух поражений, «Индиана» проиграла в четвертый раз подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Индиана» — 132:119 (32:38, 33:38, 28:22, 39:21)

М: Холидей (35 + 11 передач), Портис (21 + 11 подборов), Лопес (19)

И: Тернер (30), Макконелл (29), Хилд (18)